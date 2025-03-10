Информатор раскрыл ключевые характеристики новинок.

Компания Xiaomi представила свою линейку смартфонов Xiaomi 15 на глобальном рынке только несколько дней назад, но уже работает над следующим поколением, Xiaomi 16, данными о котором поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Xiaomi 15. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Утверждается, что смартфоны серии Xiaomi 16 получат высокопроизводительные чипсеты нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и плоские дисплеи со скруглёнными углами.

По данным информатора, для экранов будет использована технология LIPO, что позволит уменьшить толщину рамок, обрамляющих дисплеи.

Также новинкам приписывается наличие металлических рамок, напечатанных на 3Д-принтере, за счет чего устройство будет весить меньше. Кроме того, смартфоны серии Xiaomi 16 могут получить отдельную кнопку для совершения дополнительных действий. Если это случится, то ёмкость аккумуляторной батареи снизится на 100 мА·ч, хотя это не критично, учитывая, что новинки будут обладать аккумуляторами на 7000 мА·ч и больше.

Ожидается, что первые модели серии Xiaomi 16 будут официально представлены в октябре текущего года.