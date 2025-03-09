Новинка обладает целым рядом игровых функций и предлагается за 900 долларов США.

Компания Asus представила новый игровой монитор XG27UCDMG с хорошими характеристиками и широким набором портов, пишет издание Gizmochina.

Геймерский монитор Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG оснащён 26.5-дюймовой панелью QD-OLED четвёртого поколения производства Samsung с разрешением 4K (3840x2160 точек), частотой обновления 240 Гц и низким временем отклика GtG, составляющим 0.03 мс. Новинка поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync, что обеспечивает устранение разрывов картинки и визуальных артефактов.

Заявленный производителем охват цветового пространства DCI-P3 составляет 99%, что позволяет использовать монитор как в игровых целях, так и для создания контента. Устройство имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black, обеспечивая высокую контрастность, и заводскую калибровку с точностью Delta E <2 с целью обеспечения высокой точности цветопередачи.

Дополнительно новинка поддерживает технологию Extreme Low Motion Blur, снижающую размытость картинки и устраняющую ореолы, ROG OLED Anti-Flicker 2.0, уменьшающую мерцание экрана на 20 %, OLED Care Pro для предотвращения выгорания и Neo Proximity Sensor, обеспечивающую затенение или выключение панели в том случае, если пользователь отходит от монитора, что позволяет продлить период её службы.

Источник фото: Gizmochina

Устройство поставляется с DisplayWidget Center, что обеспечивает возможность настройки монитора при помощи специального ПО, а также рядом функций для улучшения игрового процесса.

Новинка оснащена разъёмом DisplayPort 1.4 (DSC), USB Type-C с поддержкой альтернативного режима DisplayPort и питания мощностью до 90 Вт, двумя HDMI 2.1, USB-концентратором и аудиоразъёмом. Устройство снабжается эргономичной подставкой, обеспечивающей регулировку положения монитора, и креплением VESA 100x100 мм.

Стоимость игрового монитора Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG в китайской рознице составляет 6499 юаней (900 долларов США).