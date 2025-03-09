Первые обзоры новинок ожидаются в ближайшие дни.

В начале января текущего года AMD рассказала о возможностях своих будущих процессоров Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D, сохранив в тайне их стоимость и дату запуска, но в связи со скорым дебютом новых моделей и эта информация перестала держаться в секрете, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: AMD

Сообщается, что в продаже настольные процессоры Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D появятся 12 марта текущего года, а их стоимость составит 699 и 599 долларов США соответственно, что на 100 и 120 долларов выше соответствующих стандартных моделей.

Благодаря дополнительной кэш-памяти 3D V-Cache, 16- и 12-ядерная модели на базе архитектуры Zen 5 должны обладать высокой производительностью в играх, хотя неизвестно, смогут ли они обогнать 8-ядерный Ryzen 9800X3D.

Ожидается, что первые обзоры новых моделей появятся в ближайшие дни, но в противостоянии между Ryzen 9000X3D и Arrow Lake интрига вряд ли сохраняется, так как новое поколение процессоров Intel в играх явно не блещет.