Аналитик рассказал об особенностях предстоящей новинки.

Аналитик Минг-Чи Куо публикует свежие данные, раскрывающие некоторые особенности и характеристики будущей новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

По данным аналитика, первый складной смартфон Apple будет выпущен в форм-факторе «книги». Диагональ внутреннего OLED-экрана новинки составит 7.8 дюйма, внешнего — 5.5 дюйма.

Отмечается, что складной дисплей будет лишён складок, благодаря усовершенствованному шарнирному механизму, поставщиком которого (а также средней рамки) станет Bright Laser Technologies. Для производства данных компонентов, предположительно, будет использоваться нержавеющая сталь и титан, а также передовая технология 3Д-печати.

Кроме того, новинке приписывается наличие двойной камеры, пары селфи-камер и тонкого титанового корпуса — в разложенном состоянии его толщина будет составлять 4.5-4.8 мм, а в сложенном достигать 9-9.5 мм. Для достижения более тонкого профиля, предположительно, компании пришлось пойти на уступки в виде отказа от использования Face ID, ограничившись лишь Touch ID в кнопке питания сбоку.

По мнению аналитика, массовое производство первого складного смартфона Apple стартует в четвёртом квартале следующего года, а запуск новинки произойдёт в конце 2026 года. Утверждается, что стоимость новой модели будет достигать 2000-2500 долларов США, а ожидаемый объём выпуска складного iPhone первого поколения в 2026 году составит 3-5 млн единиц, тогда как модель второго поколения выйдет в 2027 году тиражом до 20 млн экземпляров.