Информатор раскрыл характеристики новинки.

Компания Honor готовится представить свой новый складной смартфон Magic V4 только через несколько недель, но информатор Digital Chat Station уже сейчас публикует данные, раскрывающие характеристики устройства, пишет издание Gizmochina.

Honor Magic V3. Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, складной смартфон Honor Magic V4 получит восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8-дюймовый внутренний дисплей и 6.45-дюймовый внешний. Оба экрана будут представлены панелями LTPO с частотой обновления до 120 Гц.

Также утверждается, что новинка унаследует 50-Мп основную камеру с датчиком размером 1/1.5 дюйма от модели предшествующего поколения, Magic V3, но обзаведётся 200-Мп телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и сенсором размером 1/1.4 дюйма, что станет заметным улучшением по сравнению с 50-Мп модулем, которым оснащается предшественник. Предполагается, что устройство имеет ещё один датчик, но информация о нём не раскрывается.

Несмотря на высокие характеристики камеры, толщина новинки составит менее 9 мм, что может сделать Magic V4 одним из самых тонких складных смартфонов, потеснив Oppo Find N5.

Кроме того, модели приписывается наличие беспроводной зарядки, бокового сканера отпечатков пальцев, поддержка спутниковой связи и водонепроницаемость уровня IPX8.

Ожидается, что запуск складного смартфона Honor Magic V4 состоится в июне текущего года.