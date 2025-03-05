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Samsung расширила список моделей для One UI 7 beta и подтвердила период релиза стабильной версии
Перечень устройств пополнился несколькими моделями.

Компания Samsung расширяет список устройств, для которых будет доступна бета-версия One UI 7.0, а также сообщает о периоде запуска стабильного релиза, пишет издание SamMobile.

Источник фото: Gizmochina

Релиз первой предварительной версии One UI 7.0 состоялся в декабре прошлого года и распространялся на модели серии Galaxy S24. Теперь же перечень устройств пополняется ещё рядом мобильных устройств.

Сообщается, что с 6 марта программа предварительного тестирования One UI 7.0 будет распространяться на модели Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, а к концу текущего месяца к ним присоединятся устройства серий Galaxy S23 и Galaxy Tab S10, а также более доступная модель Galaxy A55.

Также Samsung подтвердила недавние слухи о том, что развёртывание стабильной версии One UI 7.0 начнётся в апреле, хотя не раскрыла подробностей относительно того, как именно будет происходить процесс обновления.

Предполагается, что схема развёртывания One UI 7.0 будет поэтапной, а все совместимые с One UI 7.0 устройства Samsung получать обновление до конца второго квартала текущего года.

#samsung #one ui 7
Источник: sammobile.com
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