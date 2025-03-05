Nvidia уведомила об этом несколько часов назад.

Ситуация с доступностью игровых видеокарт серии GeForce RTX 50 продолжает оставаться напряжённой, причём запуск новых моделей также сопряжён с трудностями — в частности, несколько часов назад Nvidia сообщила, что GeForce RTX 5070 Founders Edition будет доступна только в конце текущего месяца, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Nvidia

Несмотря на то, что запуск GeForce RTX 5070 запланирован на 5 марта текущего года, версия Founders Edition задержится на несколько недель — по данным Андреаса Шиллинга, это затронет как рынок США, так и Европы. Отмечается, что дебют модели уже откладывался на более поздний период — с конца февраля на начало марта.

Конечно, это не затронет партнёров компании, которые собираются выпустить новые модели GeForce RTX 5070 точно в срок, но может усугубить ситуацию с доступностью новинок, что уже наблюдалось со старшими представителями серии GeForce RTX 50.

Ранее сообщалось, что первоначальные запасы новых моделей будут весьма скудными, поэтому потенциальным покупателям стоит рассчитывать на определённые препятствия в процессе приобретения желаемой новинки.