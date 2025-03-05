Ещё не представленный официально смартфон среднего класса Vivo Y300i появился на сайте China Telecom.

Ещё не представленный официально смартфон среднего класса Vivo Y300i появился на сайте China Telecom с модельным номером V2444A, раскрыв ряд своих характеристик и дизайн, пишет издание GSMArena.

Смартфон Vivo Y300i оснащается LCD-дисплеем с диагональю 6.68 дюйма и разрешением HD+. Предполагается, что частота обновления экрана по аналогии с другими моделями данной линейки составит 120 Гц.

Устройство снабжается чипсетом Qualcomm Snapdgragon 4 Gen 2 и будет выпускаться в трёх конфигурациях оперативной/постоянной памяти — 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Источник фото: GSMArena

На задней панели новинки в круглом модуле располагается 50-Мп основная камера, а на фронтальной стороне в вырезе экрана размещается 5-Мп селфи-камера. Смартфон оснащён ёмкой аккумуляторной батареей на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 44 Вт.

Стоимость Vivo Y300i в китайской рознице будет стартовать от 1499 юаней (205 долларов США).