Новинка оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 6300 и 12 ГБ оперативной памяти.

Компания Oukitel представила свой новый защищённый смартфон WP35 Pro с ёмкой батареей и камерой ночного видения, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Oukitel

Смартфон Oukitel WP35 Pro оснащается 6.6-дюймовым экраном, прикрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, с разрешением 2.4K (1080x2408 точек) и частотой обновления 60 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

На задней панели устройства располагается 64-Мп основная камера с датчиком Sony IMX682 размером 1/1.73 дюйма, дополненная 8-Мп камерой ночного видения и 2-Мп макродатчиком, а на фронтальной стороне размещается 32-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Питает смартфон аккумуляторная батарея на 11000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Защищённая модель имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, а также сертификат MIL-STD-810H, указывающий на способность новинки выдерживать негативные воздействия, в том числе падения с определённой высоты.

Производитель особо отмечает, что смартфон, обладая столь ёмкой батареей, имеет толщину всего 14.9 мм, называя его самой тонкой моделью в своей категории.

Кроме того, новинка имеет слот расширения для карты памяти microSD, поддерживает стандарт 5G и поставляется с предустановленной ОС Android 14.

Стоимость защищённого смартфона Oukitel WP35 Pro на площадке AliExpress составляет 200 долларов США.