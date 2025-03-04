Новая версия устройства имеет ряд улучшений.

Помимо прототипа с нестандартной конструкцией тройного складывания, на выставке MWC 2025 в Испании подразделение Samsung Display представило и улучшенный прототип устройства Flex G с тройным складыванием, который, как предполагается, ляжет в основу будущего смартфона Galaxy G Fold, пишет издание NotebookCheck.

Сообщается, что новая версия Flex G выглядит более зрелой с точки зрения готовности к серийному производству — прототип с тройным складыванием имеет менее заметные складки дисплея и более тонкие рамки.

Работает устройство, предположительно, под управлением One UI, что потребовало от сотрудников Samsung дополнительных усилий с целью обеспечения эффективной работы устройства, оснащённого экраном с тройным складыванием.

Отмечается, что Flex G является лишь демонстрацией возможностей Samsung Display, не имея камер на задней панели и внешнего дисплея, поэтому Galaxy G Fold будет отличаться от данного прототипа, хотя ряд конструктивных особенностей может сохраниться.

Источник фото: NotebookCheck

Слухи относительно периода дебюта первой модели Samsung, снабжённой дисплеем с тройным складыванием, достаточно противоречивы — ранее предполагалось, что Galaxy G Fold выйдет совместно со стандартными складными моделями, Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, летом текущего года, но свежие утечки указывают на то, что новинка будет выпущена лишь в конце 2025 года.