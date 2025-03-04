Форм-фактор прототипа схож с Galaxy Z Flip6, но имеет отличительную особенность.

Компания Samsung работает над своим первым смартфоном с тройным складыванием, а её подразделение Samsung Display продемонстрировало на выставке MWC 2025 концепт модели, обладающей экраном с тройным складыванием оригинальной конструкции, пишет издание NotebookCheck.

Как видно на опубликованных изображениях, конструкция прототипа Asymmetric Flip, представленного Samsung Display, имеет схожий с Galaxy Z Flip6 форм-фактор, но отличается от данной модели способом складывания — экран новинки складывается вовнутрь с двух сторон, оставляя некоторый зазор.

Отмечается, что подобная конструкция может быть небезопасной с точки зрения защиты дисплея, поэтому неизвестно, будет ли она использована в серийной модели Samsung, учитывая, что подразделение Samsung Display ответственно лишь за экраны.

Источник фото: NotebookCheck