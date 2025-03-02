Новинка поступает в продажу 3 марта.

Компания Dell выпустила свой новый 27-дюймовый монитор серии UltraSharp, предназначенный для профессионалов, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Монитор Dell U2725QE оснащается панелью IPS Black с разрешением 4K (3840x2160 точек), соотношением сторон 16:9, частотой обновления 120 Гц, временем отклика 5 мс в быстром режиме и 8 мс в стандартном, а также коэффициентом контрастности 3000:1, обеспечивая более глубоким чёрным цветом по сравнению с обычными панелями IPS.

Заявленный охват цветовых пространств sRGB, DCI-P3, Rec.709 и Display P3 составляет 100%, 99%, 100% и 99% соответственно, что позволяет использовать новинку для создания контента и решения профессиональных задач. Монитор имеет пиковую яркость 600 нит и сертификат VESA DisplayHDR 600.

Новинка имеет встроенный фильтр синего цвета, обеспечивая снижение вредного воздействия на зрение во время длительного использования устройства на 15% эффективнее по сравнению с моделью предшествующего поколения, а также соответствует требованиям TÜV Rheinland, имея рейтинг Eye Comfort пять звёзд. Кроме того, монитор оснащается датчиком степени внешнего освещения, позволяющим автоматически регулировать яркость.

Модель снабжена портом Thunderbolt 4, обеспечивающим как передачу данных, так и подзарядку устройств мощностью до 140 Вт, а также разъёмами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C, USB Type-A (10 Гбит/c), 2.5-гигабитным портом Ethernet и аудиоразъёмом.

Новинка имеет стильный дизайн, интегрированную систему управления кабелями, выдвижной интерфейс для быстрого доступа к портам и эргономичную подставку, позволяющую регулировать положение устройства.

Стоимость монитора Dell U2725QE в китайской рознице составляет 4699 юаней (645 долларов США). В продажу новинка поступает 3 марта текущего года.