Новинки будут конкурировать с линейкой GeForce RTX 5060.

AMD официально представила свои новые видеокарты серии Radeon RX 9070 на базе RDNA 4, раскрыв характеристики и стоимость новинок. Кроме того, компания обнародовала время дебюта более доступных моделей, относящихся к линейке Radeon RX 9060, пишет издание NotebookCheck.

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По словам AMD, видеокарты серии Radeon RX 9060 появятся во втором квартале текущего года. К сожалению, характеристики новинок раскрыты не были, но в более ранних утечках говорилось о том, что Radeon RX 9060 может получить 12 ГБ видеопамяти, что вполне соответствует требованиям современных игр и ставит модель между GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти и GeForce RTX 5060 Ti с видеобуфером объёмом 16 ГБ.

Данных о старшей модели серии, Radeon RX 9060 XT, в настоящее время не предоставляется, но с учётом наличия у модели предшествующего поколения, Radeon RX 7600 XT, 16 ГБ видеопамяти можно ожидать, что новинка будет оснащаться видеобуфером аналогичного объёма, что позволит успешно конкурировать с RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Также новые модели должны получить поддержку FSR 4 и ряда других новейших технологий AMD с использованием искусственного интеллекта, что поможет дополнительно заинтересовать геймеров.