Глобальный запуск новинки ожидается в начале марта.

Компания Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra в Китае. Новинка получила высокопроизводительный чипсет нового поколения, улучшенный набор камер и более ёмкую аккумуляторную батарею, пишет издание GSMArena.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra оснащается 6.73-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3200x1440 точек, частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью LPDDR5X объёмом 12/16 ГБ и накопителем UFS 4.1 ёмкостью 256/512 ГБ или 1 ТБ.

Новинка обладает системой из четырёх камер Leica с высокими характеристиками, а основным улучшением является новый перископический телеобъектив с 200-Мп датчиком Samsung HP9 размером 1/1.4 дюйма и 100-мм объективом с диафрагмой f/2.6. Основная камера Xiaomi 15 Ultra получила тот же однодюймовый 50-Мп сенсор Sony LYT-900 с 23-мм объективом, но фиксированную диафрагму f/1.63, а не переменную, как у модели предшествующего поколения.

Сверхширокоугольный модуль Xiaomi 15 Ultra представлен 14-мм объективом с диафрагмой f/2.2, тогда как предшественник имеет 12-мм объектив с апертурой f/1.8. При этом датчики у обеих моделей одинаковые — Samsung JN5. Наконец, новинка обзавелась обновлённым 70-мм телеобъективом с диафрагмой f/1.8 вместо 75-мм, сохранив 50-Мп сенсор Sony IMX858 размером 1/2.51 дюйма.

На фронтальной стороне располагается селфи-камера с 32-Мп датчиком и 21-мм объективом с диафрагмой f/2.0.

Источник фото: GSMArena

Питает устройство аккумуляторная батарея, ёмкость которой для китайской версии составляет 6000 мА·ч, тогда как для глобального варианта, как ожидается, данный параметр уменьшится до 5410 мА·ч.

Новинка имеет алюминиевую среднюю рамку и выпускается в стандартном чёрном и белом цветовых оформлениях, а также в специальной версии Silver Chrome Edition, при производстве которой используется стекловолокно аэрокосмического класса и искусственная кожа. Толщина стандартных версий составляет 9.35 мм при весе 226 г, тогда как вариант Silver Chrome Edition весит 229 г, обладая толщиной 9.48 мм.

Журналисты издания Gizmochina также особо отметили наличие у Xiaomi 15 Ultra поддержки систем спутниковой связи Starlink и TianTong, что позволяет передавать данные в районах без покрытия сотовой связи. Кроме того, новинка имеет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, стереодинамики с Dolby Atmos, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, инфракрасный датчик, а также поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Также совместно со смартфоном можно приобрести аксессуар Professional Imaging Kit, включающий в себя съёмную кнопку затвора, металлическую рукоятку и дополнительную батарею емкостью 2000 мА·ч.

Источник фото: Gizmochina

Новинка поставляется с предустановленной HyperOS 2.0 на базе Android 15 с целым рядом улучшений и функций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

Стоимость Xiaomi 15 Ultra в китайской рознице начинается от 6499 юаней (893 доллара США) за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, вариант 16 ГБ/512 ГБ оценён в 6999 юаней (961 доллар США), а конфигурация 16 ГБ/1 ТБ стоит 7799 юаней (1071 доллар США). Цена за версию с поддержкой систем спутниковой связи, 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ составляет 7999 юаней (1099 долларов США). Дополнительный аксессуар Professional Imaging Kit предлагается за 999 юаней (137 долларов США).

Новинка уже доступна для предварительного заказа, а в продаже в Китае появится 3 марта, тогда как глобальный анонс, как ожидается, состоится днём ранее, то есть 2 марта.