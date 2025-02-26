Обе версии будут иметь одинаковый показатель TGP.

Компания Nvidia продолжает развёртывание своей новой линейки игровых видеокарт GeForce RTX 50 и в скором времени должна представить модель среднего ценового диапазона GeForce RTX 5060 Ti, информацией о характеристиках которой делится издание NotebookCheck со ссылкой на материал Wccftech.

Источник фото: Nvidia

Утверждается, что игровая видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 Ti будет выпускаться в двух версиях с разным объёмом видеобуфера — младший вариант на базе платы PG152 SKU 15 получит 8 ГБ видеопамяти, а старший на основе PG152 SKU 10 оснастят 16 ГБ. При этом остальные ключевые характеристики останутся без изменений — новинки будут оснащаться модулями памяти GDDR7 28 Гбит/с, обзаведутся 128-битной шиной и будут иметь TGP, равный 180 Вт.

В настоящее время неизвестно, каким графическим процессором оснастят GeForce RTX 5060 Ti, но предполагается, что это будет GPU GB205.

По данным издания, первой в продажу во второй половине марта поступит старшая версия с 16 ГБ, тогда как младшая с 8 ГБ появится в первой половине апреля.

Ожидается, что оба варианта GeForce RTX 5060 Ti дебютируют в том же ценовом сегменте, что и модель предшествующего поколения, GeForce RTX 4060 Ti.