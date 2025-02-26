Компания уже работает над решением проблемы.

Компания Microsoft активно продвигает свою новую версию ОС Windows 11 24H2 среди широкого круга клиентов, хотя для некоторых пользователей она остаётся недоступной в связи с наличием ряда проблем, приводящих к тому, что софтверному гиганту приходится блокировать обновление — совсем недавно в данный список попали и ПК с установленным AutoCAD, пишет издание Neowin.

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На своём официальном сайте Microsoft сообщила, что после установки Windows 11 24H2 некоторые пользователи сталкиваются с невозможностью запуска всех версий Autodesk AutoCAD 2022. Данная проблема вынудила компанию заблокировать обновление Windows 11 до версии 24H2, пока неполадка не будет устранена.

Софтверный гигант утверждает что уже работает над исправлением и обещает опубликовать больше данных в будущем, а также рекомендует не устанавливать апдейт вручную, чтобы избежать дополнительных проблем.

Отмечается, что баг наблюдается только на устройствах с установленным AutoCAD 2022, тогда как другие версии AutoCAD и AutoCAD LT работают в штатном режиме. Для тех пользователей, кто желает обновиться до версии Windows 11 24H2 немедленно, не ожидая устранения неполадки, рекомендуется удалить проблемную версию AutoCAD.