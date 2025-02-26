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Информатор опубликовал график развёртывания One UI 7 для моделей Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy A
Развёртывание может стартовать уже в апреле.

Компания Samsung выпустила первую бета-версию One UI 7 в декабре прошлого года, после чего вышло ещё нескольких предварительных релизов, тогда как стабильная версия обновления запаздывает. Ранее предполагалось, что развёртывание стабильного варианта One UI 7 состоится непосредственно после запуска новой линейки смартфонов Galaxy S25, но этого не произошло, поэтому владельцам мобильных устройств Samsung вновь пришлось запастись терпением.

Источник фото: Gizmochina

К счастью, свежие утечки говорят о том, что ждать, судя по всему, осталось всего несколько недель — как сообщает издание NotebookCheck, в сети Интернет появился скриншот, который, как утверждается, был сделан во время видеозвонка с участием представителя Samsung в Румынии, благодаря чему стал известен график развёртывания One UI 7 для ряда моделей Samsung.

Судя по информации, представленной на скриншоте, график развёртывания стабильной версии One UI 7 выглядит следующим образом:

Galaxy S

  • Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra — 18 апреля
  • Galaxy S23, Galaxy 23+ и Galaxy S23 Ultra — 25 апреля
  • Galaxy S23 FE — 16 мая
  • Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra — 16 мая
  • Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra — 23 мая

Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 — 18 апреля
  • Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 — 25 апреля
  • Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4 — 16 мая
  • Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 — 23 мая

Galaxy A

  • Galaxy A54 — 25 апреля
  • Galaxy A34 — 16 мая
  • Galaxy A53 и Galaxy A33 — 23 мая

Предположительно, данный график будет использоваться по всей Европе, хотя официальных сообщений от Samsung относительно развёртывания стабильного релиза One UI 7 к настоящему времени не поступало.

#one ui 7
Источник: notebookcheck.net
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