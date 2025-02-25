Новинка обладает заметно меньшим числом ядер.

Компания Nvidia готовится представить свою новую игровую видеокарту GeForce RTX 5070 только через несколько дней, но в сети Интернет уже появились результаты тестирования новинки в бенчмарке Geekbench, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Nvidia

Сообщается, что видеокарта GeForce RTX 5070 была подвергнута проверке в тестах OpenCL и Vulkan, где набрала 187 414 и 188 712 баллов соответственно, что примерно на 21% меньше по сравнению с результатами GeForce RTX 5070 Ti. Тестовый стенд также включал в себя процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, материнскую плату Asus ROG CROSSHAIR X870E HERO и 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

Конечно, в играх разница между GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti может отличаться от приведенных данных в тесте Geekbench, хотя заметно меньшее число ядер CUDA будет давать о себе знать — если старшая модель обладает 8960 ядрами, то младшая имеет всего 6144. Кроме того, RTX 5070 оснащается 12 ГБ видеопамяти, тогда как RTX 5070 Ti имеет 16 ГБ, что может оказать своё влияние при высоких разрешениях.

Интересно, что Radeon RX 9070 XT оказалась чуть медленнее GeForce RTX 5070 в тестах Geekbench, тогда как игровая производительность модели от AMD, как предполагается, учитывая результаты официальных тестов, будет выше показателей новинки от Nvidia.