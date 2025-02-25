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Первый смартфон Samsung с тройным складыванием может дебютировать в июле
Новинка может быть запущена совместно со стандартными складными моделями.

Компания Samsung продолжает работать над своим первым смартфоном с тройным складыванием, который, по слухам, будет выпускаться под названием Galaxy G Fold — как пишет издание Neowin со ссылкой на материал ETNews, новинка может появиться раньше, чем предполагалось.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что смартфон с тройным складыванием Samsung Galaxy G Fold дебютирует в один и тот же период со стандартными складными моделями, Galaxy Z Flip7 и Z Fold7 — ожидается, что это произойдёт в июле текущего года.

По данным издания, поставки комплектующих, в том числе складных экранов, для новых моделей начнутся уже в апреле, после чего стартует их массовое производство, поэтому стандартные складные модели и смартфон с тройным складыванием будут готовы к своему дебюту в один и тот же период. Отмечается, что складной экран Galaxy G Fold конструктивно будет напоминать прототип дисплея с тройным складыванием Flex G от Samsung Display.

В более ранних утечках говорилось, что конструкция 10-дюймового складного дисплея Galaxy G Fold с пиковой яркостью 2600 нит будет отличаться от Huawei Mate XT, так как новинка от Samsung будет складываться в форме буквы «G», что может положительно повлиять на защиту экрана. Также новинке приписывается наличие внешнего экрана диагональю 6.49 дюйма.

Ожидается, что Samsung выпустит свой первый смартфон с тройным складыванием сравнительно небольшим тиражом, ограниченным 200 000 единиц, чтобы изучить реакцию рынка на новинку.

#samsung #galaxy g fold
Источник: neowin.net
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