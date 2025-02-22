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Опубликован неофициальный список моделей Samsung, для которых One UI 7 станет последним
Перечень содержит более десятка моделей.

Дата начала развёртывания стабильной версии One UI 7 остаётся неясной — если ранее предполагалось, что запуск обновления состоится в конце января, то свежие утечки говорят о том, что этом может произойти в марте. Первыми на апдейт смогут рассчитывать обладатели современных смартфонов Samsung, тогда как владельцам более старых устройств придётся подождать. Кроме того, для ряда моделей One UI 7 станет последним официальным обновлением, и журналисты издания Gizmochina подготовили список устройств, которые в текущем году исчерпают квоту апдейтов ОС.

Источник фото: Gizmochina

В перечень мобильных устройств, которые получат One UI 7 на базе Android 15 в качестве последнего официального обновления, входят следующие модели:

  • Galaxy S21
  • Galaxy S21+
  • Galaxy S21 Ultra
  • Galaxy Z Fold 3
  • Galaxy Z Flip 3
  • Galaxy A14
  • Galaxy A14 5G
  • Galaxy M33
  • Galaxy M14
  • Galaxy M14 5G
  • Galaxy F14
  • Galaxy Tab S6 Lite (2022)
  • Galaxy Tab Active 4 Pro

Конечно, данный список является неофициальным и составлен на основе существующей политики производителя относительно обновлений ОС. В том случае, если Samsung не отменит релиз One UI 7.1 (хотя слухи говорят о том, что это может произойти), обладатели моделей, вошедших в указанный перечень, смогут рассчитывать и на получение данного апдейта. Кроме того, для ряда моделей Samsung может пересмотреть свою политику, выпустив дополнительное крупное обновление.

Отмечается, что владельцам устройств, попавших в перечень, не стоит спешить с приобретением новых, так как апдейты безопасности для ряда старых моделей продолжат выходить. Помимо этого, One UI 8, по данным информатора Ice Universe, может выйти без задержек, что с учётом ожидаемого периода дебюта ОС Android 16 намекает на возможность выпуска обновления в третьем квартале текущего года, если, конечно, Samsung опять не станет переносить сроки. Издание рекомендует дождаться развёртывания One UI 8, прежде чем приобретать новую модель.

#one ui 7
Источник: gizmochina.com
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