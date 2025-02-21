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Предполагаемая Radeon RX 9070 XT уступила RX 7900 XTX всего 1 % в тесте FurMark
Также новинка заметно обогнала Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT.

Компания AMD должна официально представить свою новую линейку игровых видеокарт только через несколько дней, но уже сейчас в сети Интернет появляются тесты новых моделей — в частности, информатор GawroskiT раскрыл показатели предполагаемой Radeon RX 9070 XT в бенчмарке FurMark 4K (OpenGL), пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Tom's Hardware

Информатор отмечает, что название видеокарты указано как Radeon RX 7800 XT, но несоответствие результатов данного экземпляра и реального видеоадаптера заставило его подробнее изучить данные об устройстве — как оказалось, идентификатор PCI указывает на то, что протестированный образец является не чем иным, как новейшей Radeon RX 9070 XT, что подтверждается базой данных Geekbench.

Переходя к результатам тестов, в бенчмарке FurMark видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT совместно с ещё не дебютировавшим процессором Ryzen 9 9950X3D набрала 7931 балл, уступив флагману предшествующей линейки, Radeon RX 7900 XTX, всего 1 %, а также обогнала Radeon RX 7900 XT и RX 7800 XT на 33 и 65 % соответственно.

Если AMD выпустит Radeon RX 9070 XT с рекомендованной стоимостью 650 долларов США, как говорится в недавних утечках, и сможет обеспечить достаточные первоначальные запасы для удовлетворения спроса, новинку может ожидать успех, учитывая, что дела у Nvidia с запуском игровой серии GeForce RTX 50 идут не слишком гладко.

#radeon rx 9070 xt
Источник: notebookcheck.net
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