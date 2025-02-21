Глобальный запуск намечен на апрель текущего года.

Контент, созданный нейросетями, всё больше заполоняет просторы сети Интернет, появляясь не только в развлекательных целях, но и превращаясь в довольно опасный инструмент в руках злоумышленников, так как современные дипфейки не так просто отличить от реальных аудио- и видеоматериалов, поэтому целый ряд компаний озаботился созданием систем, выявляющих подобные подделки, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что компания Honor в апреле текущего года планирует представить свою собственную технологию AI Deepfake Detection, которая будет доступна по всему миру и позволит определять, является ли аудио- или видеозапись подлинной, или относится к категории дипфейков, то есть контента, созданного с использованием наработок в области искусственного интеллекта.

Источник фото: Gizmochina

Технология от Honor будет использовать современные ИИ-технологии и сможет выявлять минимальные несоответствия, которые незаметны человеческому глазу, например, неровности между видеокадрами, дефекты на уровне пикселей, аномальные черты лица или нетипичные причёски, и в случае обнаружения поддельного контента предупреждать пользователей, чтобы те смогли избежать возможных рисков.

Отмечается, что за последние несколько лет количество атак с использованием дипфейк-технологий выросло в несколько раз, а ряд крупных компаний создаёт свои собственные инструменты для борьбы с данным явлением — в частности, Microsoft выпустила свой набор средств с использованием ИИ в целях противодействия неправомерному применению дипфейков, а нейронный процессор в составе чипа Qualcomm Snapdragon X способен обнаруживать поддельный контент при помощи ИИ-моделей от McAfee.