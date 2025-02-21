Новинка имеет всего 4 ядра GPU.

Совсем недавно компания Apple представила свой новый смартфон iPhone 16e, который, как и ожидалось, оказался заметно дешевле стандартного iPhone 16, но лишился ряда возможностей, в том числе не досчитался одного графического ядра GPU, что, как показывает тест в бенмарчке Geekbench, обнаруженный журналистами издания MySmartPrice, может влиять на производительность, пишет сайт Neowin.

Источник фото: Neowin

В базе данных Geekbench смартфон iPhone 16e с идентификатором iPhone 17.5 и модифицированной версией чипсета Apple A18, оснащённого шестью процессорными и четырьмя графическими ядрами, в тесте Metal бенчмарка Geekbench набрал 24188 баллов, уступив iPhone 16 и iPhone 6 Plus около 13 %.

Источник фото: Neowin/Geekbench

Конечно, в повседневных задачах отсутствие одного ядра GPU вряд ли будет заметно, тогда как в высоконагруженных задачах разница, судя по всему, будет видна, хотя Apple уверяет, что новинка без проблем справится с современными играми, в том числе с трассировкой лучей.

Также бенчмарк показал, что смартфон оснащается 8 ГБ оперативной памяти, что является минимальным пределом для работы ИИ-платформы Apple Intelligence. Работало устройство под управлением iOS 18.3.1.

Новинка уже доступна для предварительного заказа, тогда как в продажу поступит 28 февраля по рекомендованной цене 599 долларов, что позволит более детально оценить её возможности.