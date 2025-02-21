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Многокадровая генерация DLSS 4 на GeForce RTX 50 увеличивает fps в Marvel Rivals в 4-5 раз
Nvidia выпустила новый драйвер и показала результаты тестирования с применением DLSS 4.

Компания Nvidia подготовила новую версию графического драйвера в связи с выходом своей новой игровой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, также добавив поддержку технологии многокадровой генерации (Multi Frame Genertion) для игры Marvel Rivals, благодаря чему показатели fps возрастают в разы, пишет издание Neowin.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Графический драйвер Nvidia 572.47 WHQL необходим для покупателей видеокарты GeForce RTX 5070 Ti, так как добавляет поддержку первого дня для новинки. Кроме того, апдейт должен заинтересовать любителей Marvel Rivals, так как приносит в игру поддержку многокадровой генерации DLSS 4.

Nvidia отмечает значительное увеличение fps в Marvel Rivals при использовании Multi Frame Generation — в частности, для новой модели, GeForce RTX 5070 Ti, показатель fps с технологией многокадровой генерации по сравнению с обычным режимом возрастает в 4.7 раза, для RTX 5080 повышается в 4.6 раза, а для RTX 5090 увеличивается в 4 раза.

Источник фото: Neowin/Nvidia

Кроме того, апдейт решает проблему с возможной нестабильностью в процессе пробуждения монитора из режима сна, тогда как игровых исправлений релиз не принёс.

Отмечается, что в настоящее время технология многокадровой генерации DLSS 4 доступна только для обладателей видеокарт серии GeForce RTX 50.

#marvel rivals
Источник: neowin.net
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