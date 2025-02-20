Развёртывание стабильного релиза One UI 7 может состояться в ближайшее время.

Компания Samsung может приступить к развёртыванию стабильной версии One UI 7 раньше, чем предполагалось — об этом пишет издание SamMobile, ссылаясь на ответ модератора форума Samsung в Индии.

Источник фото: Gizmochina

Ситуация с выпуском стабильного релиза One UI 7 в последние несколько недель крайне запутанная — если ранее ожидалось, что Samsung планирует представить стабильный вариант обновления сразу после запуска своей новой линейки смартфонов Galaxy S25 (чего не произошло), то в недавних слухах говорилось о том, что компания намерена выпустить ещё три бета-версии, а релиз финального варианта задержится до апреля.

К счастью, ответ модератора форума Samsung даёт надежду на то, что сложившаяся ситуация изменится в лучшую сторону — по его словам, бета-программа One UI 7 подходит к своему завершению, а в ближайшее время состоится запуск стабильной версии обновления.

Если информация соответствует действительности, в ближайшие несколько дней или недель Samsung, как ожидается, сообщит о дате старта развёртывания One UI 7 и укажет модели смартфонов, которые первыми получат обновление.