Пользователи жалуются на целый ряд проблем после инсталляции апдейта.

В феврале компания Microsoft выпустила очередное обязательное обновление KB5051987, которое стало крупнейшим за последние несколько месяцев и принесло ряд улучшений, но некоторые пользователи столкнулись с проблемами после установки данного апдейта, пишет издание Windows Latest.

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Наибольшее число сообщений поступает от пользователей, которые после инсталляции обновления KB5051987 в Windows 11 более не могут пользоваться Проводником Windows в связи с его частичной неработоспособностью — процесс explorer.exe присутствует в Диспетчере задач, но большинство рабочих папок не открывается, а доступ через ярлык на Рабочем столе или Поиск не функционирует.

Кроме того, после инсталляции апдейта могут наблюдаться проблемы с запуском камеры, так как приложение Windows Camera попросту отказывается обнаруживать данное устройство, работой мыши, что выражается в её подтормаживании, падением fps в Battlefield 2042 и Fortnite Festival, общим снижением производительности системы и невозможностью установки приложений в Windows Sandbox.

Также некоторые пользователи столкнулись с ошибками в новой анимации предварительного просмотра Панели задач и даже с невозможностью установки апдейта.

Если после инсталляции обновления KB5051987 наблюдаются проблемы, рекомендуется удалить апдейт в Центре обновления Windows, после чего попробовать установить патч заново, а в случае нежелания или повторного появления ошибок после инсталляции приостановить обновление на несколько недель, дождавшись апдейта, устраняющего баги.