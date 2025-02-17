Новинка обладает рядом дополнительных функций для улучшения игрового процесса.

Компания HKC пополняет ассортимент своих геймерских мониторов, выпустив модель Antgamer ANT253PQ с высокой частотой обновления и дополнительными игровыми функциями, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Игровой монитор HKC Antgamer ANT253PQ оснащается 24.5-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением QHD (2560x1440 точек), частотой обновления 300 Гц и временем отклика GtG всего 1 мс, что обеспечивает минимизацию размытия картинки даже в самых динамичных сценах. Для устранения разрывов изображения имеется поддержка FreeSync Premium и G-Sync.

Устройство имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, обеспечивая уровень яркости 400 нит, охватывает 99 % цветового пространства DCI-P3, поддерживает 10-битную глубину цвета (8 бит+FRC) и имеет заводскую калибровку Delta E ≤ 2, гарантируя точную цветопередачу.

Отмечается, что новинка выпускается с применением технологии IGZO, благодаря чему достигается увеличенный срок службы, улучшенная точность цветопередачи и пониженное энергопотребление. Кроме того, монитор оснащается целым рядом игровых функций для улучшения качества игрового процесса, встроенной технологией снижения размытости изображения, а также фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания для снижения нагрузки на глаза.

Модель имеет элегантный дизайн и настраиваемую RGB-подсветку. Для подключения монитора можно использовать разъём DisplayPort 1.4 или два порта HDMI 2.1. Также новинка оснащена аудиоразъёмом, эргономичной подставкой с возможностью регулировки положения и креплением VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Стоимость игрового монитора HKC Antgamer ANT253PQ в китайской рознице составляет 1799 юаней (248 долларов США).