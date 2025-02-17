В ряде магазинов новинка оценена в 350-410 евро.

Компания Philips представляет свой новый 34-дюймовый изогнутый монитор 34B2U3600C, предназначенный для целого ряда задач и оснащённый широким набором портов, пишет издание NotebookCheck.

Монитор Philips 34B2U3600C снабжается 34-дюймовой панелью VA с радиусом кривизны 1500R, разрешением 3440x1440 точек, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц, яркостью 300 нит и временем отклика GtG, составляющим 4 мс.

Также поддерживается технология Adaptive Sync, обеспечивающая отсутствие визуальных артефактов и разрывов картинки. Заявленный охват цветовых пространств sRGB и NTSC составляет 120 и 104% соответственно.

Новинка оснащена широким набором разъёмов для подключения, в том числе DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (с ограничением частоты обновления до 100 Гц), USB Type-C с поддержкой Power Delivery мощностью до 90 Вт для питания устройств, а также гигабитным портом Ethernet, USB-концентратором и KVM-переключаталем. Помимо этого, имеется два динамика мощностью по 5 Вт и эргономичная подставка, позволяющая регулировать положение монитора.

Источник фото: NotebookCheck/Philips

Информации о стоимости и доступности монитора Philips 34B2U3600C издание не предоставляет, хотя некоторые европейские магазины уже добавили новинку в свой ассортимент, установив цену от 350 до 410 евро.