Новинка обладает низким временем отклика и поддерживает Adaptive Sync.

Компания AOC выпускает новый 27-дюймовый игровой монитор с поддержкой двух режимов разрешения/частоты обновления и рядом дополнительных возможностей, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор AOC U27G4 снабжается IPS-панелью, обеспечивающей частоту обновления 160 Гц при разрешении 4K или 320 Гц в Full HD, что может заинтересовать геймеров, предпочитающих играть в тайтлы различных жанров. Новинка имеет низкое время отклика GtG, составляющее 1 мс, для устранения размытия картинки и минимизации ореолов в динамичных сценах, а также поддерживает технологию Adaptive Sync, исключающую разрывы изображения.

Устройство характеризуется пиковой яркостью 450 нит, коэффициентом контрастности 1000:1, 10-битной глубиной цвета (8 бит+FRC), а также заявленным охватом 100 и 95% цветовых пространств sRGB и DCI-P3 соответственно. Кроме того, новинка имеет сертификат VESA DisplayHDR 400.

Для минимизации нагрузки на глаза монитор оснащается встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания. Новинка снабжается фирменным программным обеспечением и рядом дополнительных функций для улучшения качества игрового процесса.

Набор портов для подключения представлен одним разъёмом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1 и 3.5-мм аудиоразъёмом. Новинка имеет оригинальный дизайн, тонкие боковые рамки и эргономичную подставку, позволяющую регулировать положение монитора в зависимости от необходимости. Также устройство совместимо с VESA 100x100 мм для настенного монтажа.

Информации о стоимости игрового монитора AOC U27G4 в настоящее время не предоставляется.