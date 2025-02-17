Некоторое время назад разработчик популярной серии игр Grand Theft Auto подтвердил, что новая часть, GTA 6, выйдет осенью текущего года, если, конечно, не возникнет каких-либо непредвиденных трудностей, но релиз будет ограничиваться только консолями, тогда как дата дебюта версии на ПК пока остаётся в тайне.
Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games
К счастью, представители игровой индустрии и компаний, занимающихся производством компьютерных комплектующих, частенько становятся источниками неофициальных данных — в частности, генеральный директор и соучредитель компании Corsair Эндрю Пол обмолвился о возможном периоде запуска GTA VI на ПК, пишет издание NotebookCheck.
В разговоре, посвящённом финансовым показателям компании, высокопоставленный представитель Corsair заявил, что релиз Grand Theft Auto 6 на ПК, предположительно, состоится через год, то есть в начале 2026 года, обеспечив увеличение объёмов продаж комплектующих и повысив доходы производителя.
Конечно, данная информация не подтверждена, но с учётом того, что Эндрю Пол сообщил о ней «между делом», обсуждая финансовые вопросы, она вполне могла быть разглашена случайно и соответствовать действительности.
Интересно, что релиз предыдущей части игровой серии, GTA 5, добирался до ПК намного дольше — если на консолях игра вышла осенью 2013 года, то на персональных компьютерах дебютировала лишь весной 2015 года.