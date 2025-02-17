На игровых консолях игра ожидается осенью текущего года.

Некоторое время назад разработчик популярной серии игр Grand Theft Auto подтвердил, что новая часть, GTA 6, выйдет осенью текущего года, если, конечно, не возникнет каких-либо непредвиденных трудностей, но релиз будет ограничиваться только консолями, тогда как дата дебюта версии на ПК пока остаётся в тайне.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

К счастью, представители игровой индустрии и компаний, занимающихся производством компьютерных комплектующих, частенько становятся источниками неофициальных данных — в частности, генеральный директор и соучредитель компании Corsair Эндрю Пол обмолвился о возможном периоде запуска GTA VI на ПК, пишет издание NotebookCheck.

В разговоре, посвящённом финансовым показателям компании, высокопоставленный представитель Corsair заявил, что релиз Grand Theft Auto 6 на ПК, предположительно, состоится через год, то есть в начале 2026 года, обеспечив увеличение объёмов продаж комплектующих и повысив доходы производителя.

Конечно, данная информация не подтверждена, но с учётом того, что Эндрю Пол сообщил о ней «между делом», обсуждая финансовые вопросы, она вполне могла быть разглашена случайно и соответствовать действительности.

Интересно, что релиз предыдущей части игровой серии, GTA 5, добирался до ПК намного дольше — если на консолях игра вышла осенью 2013 года, то на персональных компьютерах дебютировала лишь весной 2015 года.