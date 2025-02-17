Новинка должна дебютировать 2 марта.

Глобальный запуск топового смартфона Xiaomi 15 Ultra должен состояться только через несколько недель, но издание Android Headlines уже сейчас подготовило материал о характеристиках новинки, пишет сайт Gizmochina.

Утверждается, что глобальная версия смартфона Xiaomi 15 Ultra обзаведётся 6.73-дюймовой панелью AMOLED LTPO, оснащённой Xiaomi Shield Glass 2.0, с разрешением 3200x1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.

На задней панели устройства в круглом модуле расположится 50-Мп основная камера с датчиком Sony LYT-900 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 50-Мп сверхширокоугольным объективом с сенсором Samsung JN5, 50-Мп телеобъективом Sony IMX858 с трёхкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, а также 200-Мп перископическим телеобъективом с датчиком Samsung HP9, 4.3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, тогда как на фронтальной стороне разместится 32-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Источник фото: Gizmochina/Android Headlines

Питанием новинку будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 5410 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 80 Вт соответственно, а также обратной беспроводной зарядки на 10 Вт.

Кроме того, смартфон получит пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, разъём USB Type-C 3.2 Gen 2, стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и два слота для сим-карт.

Новинка будет поставляться с предустановленной HyperOS 2.0 на базе Android 15. Размеры устройства составят 161.3x75.3x9.48 мм при весе 229 г.

Стартовая стоимость смартфона Xiaomi 15 Ultra за версию 16 ГБ+512 ГБ, согласно более ранней утечке, в Европе составит 1499 евро.

Мировой запуск новинки должен состояться 2 марта. Отмечается, что некоторые характеристики глобальной и китайской версий могут отличаться.