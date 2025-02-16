Компания Oppo представила свой новый смартфон A3i Plus, который по ряду характеристик аналогичен уже дебютировавшей модели A3, пишет издание Gizmochina.
Смартфон Oppo A3i Plus оснащается 6.7-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением 2412x1080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 695, 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 12 ГБ за счёт виртуальной RAM, а также накопителем объёмом 256 или 512 ГБ.
На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп датчиком, а на фронтальной стороне размещается 8-Мп селфи-камера. Новинка имеет ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта для улучшения фотографий, а также поддерживает несколько режимов съёмки.
Обеспечивает бесперебойное питание смартфона аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, способной восполнить 50 % заряда аккумулятора за полчаса. По словам производителя, батарея способна эффективно выполнять свои функции в течение последующих четырёх лет.
Источник фото: Gizmochina
Новинка поставляется с предустановленной ColorOS 14 на базе Android с рядом ИИ-функций, расширенными возможностями управления питанием и улучшенным пользовательским интерфейсом.
Также отмечается, что устройство способно работать в экстремальных температурах, имеет усиленную конструкцию с амортизирующими углами, защитное стекло Crystal Shield и сертификат устойчивости к падениям SGS Gold Five-Star. Новинка представлена в трёх цветовых оформлениях — чёрном (Ink Black), зелёном (Pine Green) и фиолетовом (Crystal Purple).
Стоимость Oppo A3i Plus в китайской рознице составляет 1299 юаней (179 долларов США) за версию с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ, тогда как конфигурация 12ГБ+512 ГБ оценена в 1499 юаней (206 долларов США). Предварительные заказы новинки уже открыты, тогда как в продажу модель поступит 17 февраля.