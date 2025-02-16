В продажу смартфон поступит 17 февраля.

Компания Oppo представила свой новый смартфон A3i Plus, который по ряду характеристик аналогичен уже дебютировавшей модели A3, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Oppo A3i Plus оснащается 6.7-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением 2412x1080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 695, 12 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 12 ГБ за счёт виртуальной RAM, а также накопителем объёмом 256 или 512 ГБ.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп датчиком, а на фронтальной стороне размещается 8-Мп селфи-камера. Новинка имеет ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта для улучшения фотографий, а также поддерживает несколько режимов съёмки.

Обеспечивает бесперебойное питание смартфона аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, способной восполнить 50 % заряда аккумулятора за полчаса. По словам производителя, батарея способна эффективно выполнять свои функции в течение последующих четырёх лет.

Источник фото: Gizmochina

Новинка поставляется с предустановленной ColorOS 14 на базе Android с рядом ИИ-функций, расширенными возможностями управления питанием и улучшенным пользовательским интерфейсом.

Также отмечается, что устройство способно работать в экстремальных температурах, имеет усиленную конструкцию с амортизирующими углами, защитное стекло Crystal Shield и сертификат устойчивости к падениям SGS Gold Five-Star. Новинка представлена в трёх цветовых оформлениях — чёрном (Ink Black), зелёном (Pine Green) и фиолетовом (Crystal Purple).

Стоимость Oppo A3i Plus в китайской рознице составляет 1299 юаней (179 долларов США) за версию с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ, тогда как конфигурация 12ГБ+512 ГБ оценена в 1499 юаней (206 долларов США). Предварительные заказы новинки уже открыты, тогда как в продажу модель поступит 17 февраля.