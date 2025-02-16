Кроме того, новинка получила 50-Мп основную камеру.

Компания ZTE без особой помпы анонсировала свой новый смартфон Blade V70 Max, просто разместив его на официальном сайте и раскрыв некоторые характеристики, пишет издание Gizmochina.

Смартфон ZTE Blade V70 Max, присоединившийся к уже дебютировавшим моделям Blade V70 и Blade V70 Design, получил 6.9-дюймовую панель, снабжённую каплевидным вырезом и толстым «подбородком», с частотой обновления 120 Гц, а также 4 ГБ оперативной памяти.

На задней панели устройства располагается 50-Мп основная камера, дополненная двумя модулями, характеристики которых в настоящее время неизвестны.

Источник фото: Gizmochina

Питает новинку батарея большой ёмкости на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22.5 Вт. По словам производителя, аккумулятор способен сохранять 80 % своей первоначальной ёмкости после 800 циклов перезарядки.

Кроме того, смартфон имеет защиту от пыли и воды с рейтингом IP54, функцию ZTE «Live Island 2.0», которая по ряду своих возможностей аналогична Dynamic Island от Apple, а также протестирован производителем на устойчивость к падениям с высоты полутора метров.

Новинка поставляется с предустановленной MyOS на базе Android. Производитель заявляет о том, что в течение последующих четырёх лет программное обеспечение останется таким же «гладким».

В настоящее время ZTE не предоставляет данных о стоимости и дате запуска Blade V70 Max, поэтому потенциальным покупателям стоит запастись терпением.