Информатор раскрыл данные о SoC новинки.

Предстоящий смартфон Redmi K90 может получить кастомный чип, который по производительности в тестах будет соответствовать чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite – об этом рассказал информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Обычной практикой для Xiaomi в последние несколько лет был выпуск смартфонов серии Redmi K со стандартными чипсетами Snapdragon текущего и прошлого поколений — например, модели Redmi K70 и K70 Pro вышли с чипами Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно, а Redmi K80 и K80 Pro получили SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite.

В текущем же году, исходя из данных информатора, ситуация может измениться — утверждается, что Redmi K90 будет оснащаться кастомным чипсетом с модельным номером SM8845, который разрабатывается Qualcomm в сотрудничестве с Redmi и будет производиться по техпроцесcу TSMC 3 нм+.

Отмечается, что чип имеет полностью индивидуальную архитектуру и не будет уступать Snapdragon 8 Elite по быстродействию в тестах, хотя о реальной производительности данных не предоставляется.

По словам информатора, данное решение нацелено на обеспечение приемлемой стоимости, не зацикливаясь на чистой производительности.

В более ранней утечке сообщалось, что серию Redmi K90 может ждать повышение стоимости — в частности, цена Redmi K90 Pro может составить 4000-5000 юаней (550-685 долларов США).