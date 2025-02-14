Сайт сертификации раскрыл некоторые характеристики смартфона Oppo Find N5.

Уже через несколько дней должен выйти новый складной смартфон Oppo Find N5, отличающийся своим тонким корпусом и небольшим весом, а сегодня на сайте сертификации TENAA был раскрыт ряд характеристик предстоящей новинки, пишет издание GSMArena.

В базе данных TENAA смартфон Oppo Find N5 с модельным номером PKH120 указан с 7-ядерной версией чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8.12-дюймовой складной панелью и 6.62-дюймовым внешним экраном, что является улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Find N3.

Ситуация с набором камер неоднозначная — новинка получила два сенсора с разрешением 50 Мп и один 8-Мп датчик, а также 8-Мп модули для фронтальных камер, что по ряду позиций явно меньше по сравнению с предшественником, обладающим 48-Мп основной камерой, 64-Мп телеобъективом, 48-Мп сверхширокоугольным модулем и парой селфи-камер на 20 и 32 Мп, но выводы делать пока рано, так как не известны остальные характеристики датчиков.

Источник фото: GSMArena/TENAA

Кроме того, смартфон снабжается 12/16 ГБ оперативной и 256, 512 ГБ и 1 ТБ постоянной памяти. Запуск Oppo Find N5 ожидается 20 февраля текущего года.