iPhone 17 Pro Max может получить аналогичный дизайн.

Дизайн предстоящей линейки смартфонов iPhone 17 продолжает быть объектом для споров, а информаторы вносят свою лепту, публикуя всё новые данные — ранее сообщалось, что новинки от Apple могут получить горизонтально расположенный модуль камеры, подобно моделям Google Pixel, но позже этот слух был подвергнут сомнению, а сегодня информатор Джон Проссер опубликовал рендеры, которые демонстрируют внешний вид задней панели iPhone 17 Pro, пишет издание NotebookCheck.

Как утверждает информатор, он лично изучил дизайн iPhone 17 Pro, поэтому внешний вид модели, представленной на рендере, должен соответствовать действительности — как видно, iPhone 17 Pro сохранит привычный треугольный массив камер. Отмечается, что конструкция была сохранена с целью обеспечения места для датчиков Dynamic Island.

Концепт дизайна IPhone 17 Pro. Источник фото: NotebookCheck/Jon Prosser/YouTube

Сам модуль камеры, охватывающий корпус смартфона, будет более толстым по сравнению с моделью предшествующего поколения и иметь более тёмный оттенок на фоне задней панели. Аналогичный дизайн приписывается и iPhone 17 Pro Max.

В более ранних утечках говорилось, что iPhone 17 Pro получит три 48-Мп камеры на задней панели, включая улучшенный перископический телеобъектив, а также обзаведётся 24-Мп селфи-камерой, что также станет улучшением по сравнению с предшественником.