Запуск новинки ожидается летом текущего года.

К моделям Redmi K80 и K80 Pro, представленным осенью прошлого года, через несколько месяцев должен присоединиться и Redmi K80 Ultra, информацией о некоторых характеристиках которого поделился информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Redmi K70 Ultra. Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Redmi K80 Ultra получит флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400+, но главной изюминкой станет наличие батареи большой ёмкости, превышающей 7000 мА·ч, тогда как для моделей Redmi K80 и K80 Pro данный параметр составляет 6550 и 6000 мА·ч соответственно.

Кроме того, новинке приписывается наличие плоской панели, обрамлённой узкой рамкой, с разрешением 1.5K, ультразвукового сканера отпечатков пальцев, металлической средней рамки и 100-Вт быстрой зарядки.

С учётом того, что модель предшествующего поколения, Redmi K70 Ultra, была представлена в июле прошлого года, запуск Redmi K80 Ultra ожидается в этот же период в текущем году.