Апдейт доступен для мобильных устройств Google.

Компания Google продолжает работать над своей новейшей операционной системой Android 16, выпустив уже вторую бета-версию мобильной ОС, включающую целый ряд новых функций для камеры, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Обновление Android 16 Beta 2 добавляет возможность сохранения фотографий UltraHDR в формате HEIC, который обладает рядом преимуществ, в том числе меньшим размером, что экономит место для хранения.

Кроме того, во второй бета-версии Android 16 был реализован новый гибридный режим экспозиции, благодаря чему появилась возможность настройки отдельных параметров экспозиции, тогда как остальные будут управляться в автоматическом режиме, и точная регулировка цветовой температуры и оттенка, что позволяет создавать более качественные изображения, а также более точно контролировать баланс белого.

Помимо функциональных улучшений камеры в обновлении также добавлена возможность запуска Google Wallet при помощи двойного нажатия кнопки питания, а также внесён ряд других изменений.

В настоящее время Android 16 доступен для владельцев мобильных устройств Google, начиная от Pixel 6 и заканчивая серией Pixel 9. Стабильная версия Android 16 ожидается во втором квартале текущего года, предположительно, в мае или июне.