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AMD подтвердила анонс серии игровых видеокарт Radeon RX 9000 в конце февраля
В продаже новинки появятся в начале марта.

Компания AMD подтвердила информацию, появившуюся в сети Интернет в виде слухов несколько недель назад — анонс серии игровых видеокарт Radeon RX 9000 действительно состоится в конце текущего месяца.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Как пишет издание NotebookCheck, представитель AMD Дэвид Макафи сообщил, что компания представит свою новейшую линейку видеоадаптеров Radeon RX 9000 28 февраля в 08:00 по восточноевропейскому времени (16:00 по московскому времени). Следить за презентацией предлагается на официальном канале компании на платформе YouTube.

В более ранних утечках также говорилось о том, что в продаже модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070 появятся 5 марта, что негласно подтвердил Дэвид Макафи, порекомендовав ожидать новинки на полках в начале марта.

Интересно, что AMD заняла выжидательную позицию, запуская свою новую серию видеокарт после дебюта GeForce RTX 5070 Ti, который запланирован на 20 февраля, хотя Nvidia тоже приготовила «сюрприз», задержав выпуск GeForce RTX 5070 до марта.

Учитывая неблагоприятную ситуацию с доступностью моделей GeForce RTX 5090 и RTX 5080, аналитики предрекают аналогичные тенденции и для RTX 5070 Ti/RTX 5070, поэтому AMD следует извлечь из этого урок, обеспечив стабильные поставки своих видеоадаптеров.

Ожидается, что рекомендованные цены Radeon RX 9070 и RX 9070 XT составят 499 и 599 долларов соответственно, хотя на старте продаж приобрести модель с таким ценником будет весьма проблематично, что недавно доказали канадские ритейлеры, опубликовавшие предварительные цены новинок.

#amd #radeon rx 9000
Источник: notebookcheck.net
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