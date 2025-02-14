Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Владелец GeForce RTX 5080 столкнулся с оплавлением разъёма питания
Видеокарта не пострадала, так как оплавился разъём со стороны блока питания.

Проблемы с оплавлением разъёмов питания, с которыми сталкивались ещё владельцы GeForce RTX 4090, судя по всему, были унаследованы и новым поколением видеоадаптеров серии GeForce RTX 50 — ранее появились сообщения от владельца GeForce RTX 5090, а сейчас с подобным инцидентом столкнулся и обладатель GeForce RTX 5080, пишет издание TechSpot.

Сообщается, что пользователь Ambitious_Ladder1320 на площадке Reddit опубликовал несколько изображений, на которых продемонстрировал оплавленный со стороны блока питания 16-контактный разъём 12VHPWR.

Источник фото: TechSpot/Reddit

В своём сообщении владелец RTX 5080 отметил, что заметил мигающий индикатор, сигнализирующий о том, что разъём питания подключён неверно, хотя все контакты находились в правильном положении. Пользователь отключил ПК и повторно подключил разъём питания, после чего предупреждение исчезло, но проблем добавилось — видеокарта перешла в режим PCIe 3.0, а разрешение и частота обновления дисплея снизились.

Пользователь приступил к повторному подключению кабеля питания, в процессе обнаружив, что разъём со стороны блока питания оплавлен, тогда как со стороны видеокарты, судя по всему, всё было в порядке.

Владелец GeForce RTX 5080 отметил, что использует блок питания Asus ROG Loki и видел несколько похожих сообщений от других его обладателей. В настоящее время неизвестно, заключается ли проблема в блоке питания или в самой видеокарте, но в ближайшие дни или недели стоит ожидать новых подробностей, так как историей заинтересовался Стив Берк из Gamers Nexus, который готов приобрести проблемный видеоадаптер, блок питания и кабель у пострадавшего пользователя.

Чуть ранее о проблеме с оплавлением кабеля питания от Moddiy с обеих сторон сообщал владелец GeForce RTX 5090, а Der8auer повторил его опыт, использовав собственные компоненты, в результате чего обнаружил, что температура разъёмов достигала 150 °C со стороны блока питания и 90 °C со стороны видеокарты, что объяснялось неравномерным распределением мощности.

#geforce rtx 5080
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина планирует купить у Болгарии российские реакторы за $1 млрд для модернизации ХАЭС
5
Согласно исследованию, китайские чипы демонстрируют десятикратное преимущество над Nvidia
5
После отключения от системы БРЭЛЛ цены на электричество в Латвии, Эстонии и Литве заметно выросли
10
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
На Западе обеспокоены активным строительством высокотехнологичных подлодок в Китае
+
Канадский магазин опубликовал цены на RX 9070 и RX 9070 XT — самая доступная модель стоит $586
12
GTA 6 полностью играбельна и проходит финальное тестирование
+
Эксперт рассказал о возможностях С-500 «Триумфатор-М» сбивать схожие с «Орешником» ракеты
+
На Солнце произошла вспышка класса M продолжительностью почти полчаса
+
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
9
Су-57 из-за особого дозвукового воздухозаборника превосходит конкурентов по сверхзвуковой дальности
+
MWM: Показательные полёты F-35 в Индии после Су-57 поставили бы первый в невыгодное положение
2
РЖД готовы начать масштабную стройку ВСМ Москва - Петербург
1
Der8auer выяснил причину оплавления 12VHPWR на видеокарте RTX 5090
11
Bloomberg: министр финансов США направится в Киев договариваться о полезных ископаемых
5
В Ростовской области строят завод с месячной производительностью до 1000 единиц металлоконструкций
+
В России совместили шасси "Мальвы" и мощной пушки "Гиацинт-К", создав новую САУ
1
Microsoft выпускает патч KB5051987 снимающий ещё одну блокировку обновления Windows 11 24H2
2
AMD готовит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти для игр и ИИ
4
Канадские ритейлеры обозначили предварительные цены Radeon RX 9070 и RX 9070 XT от XFX и PowerColor
2

Популярные статьи

Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
57
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Лучшие эмуляторы Nintendo Switch в 2025 году на ПК
5
Microsoft с Xbox начали третью масштабную кампанию против консолей PlayStation и геймеров
8
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
5
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
21
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
5
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
13

Сейчас обсуждают

typym6ek
00:24
Я когда прошёл Пространственную аномалию, даже чутка всплакнул... Прям лютая концовка и музыка.
S.T.A.L.K.E.R. 2 получил крупное обновление с более чем 1 700 исправлениями
Md4cat93
00:16
Ну во первых хонор смогли сделать тонкую раскладушку с поддержкой стилуса, во вторых фолд поддерживает стилус с Bt, просто он не особо удобен, ибо его заряжать отдельно надо
Z Fold 7, возможно, может лишится функции S Pen
Evgeny Chezarin
00:09
Он пытается раскрыть глаза обществу на воображаемые факты того, что линукс - это полный шлак и негодная ось для идиотов, амд - это говно, а интел и нвидиа - мощь. Там явное обсессивно-компульсивное ра...
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
23:49
Нищую шавку забыли спросить
Некоторые пункты обмена валюты в России перестали работать после резкого снижения курса доллара
Роман Кудлай
23:43
> Устанавливаем приложение, ругается на проблемы с целостностью данных, правильно, я же не вводил эти данные, вдруг придётся переделывать, введу когда уже протестирую. Т.е. этот скрипт даже не умеет ...
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
[IRanPast]
23:36
Катись к чертям собачим, безмозглое животное. Твои тупые простыни никто читать не будет
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
[IRanPast]
23:36
Катись к чертям, со своей тупой пропагандой, для таких же йододефецитных, как ты сам
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Максим Овчинников
23:36
Разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом очень расстроил z-авторов. Не радостны сегодня их лица и то ли еще будет: «Прочитал про Разговор Трампа с Путиным. Наверное тоже самое чувствовали солда...
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Максим Овчинников
23:33
Так ты сам с просранными мозгами тащишь сюда всякую фигню.
Зеленский заявил, что Украина не примет никакие двусторонние переговоры без своего участия
Максим Бейлин
23:33
Для видюх вроде 5090 самое то👍
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем