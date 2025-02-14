Видеокарта не пострадала, так как оплавился разъём со стороны блока питания.

Проблемы с оплавлением разъёмов питания, с которыми сталкивались ещё владельцы GeForce RTX 4090, судя по всему, были унаследованы и новым поколением видеоадаптеров серии GeForce RTX 50 — ранее появились сообщения от владельца GeForce RTX 5090, а сейчас с подобным инцидентом столкнулся и обладатель GeForce RTX 5080, пишет издание TechSpot.

Сообщается, что пользователь Ambitious_Ladder1320 на площадке Reddit опубликовал несколько изображений, на которых продемонстрировал оплавленный со стороны блока питания 16-контактный разъём 12VHPWR.

Источник фото: TechSpot/Reddit

В своём сообщении владелец RTX 5080 отметил, что заметил мигающий индикатор, сигнализирующий о том, что разъём питания подключён неверно, хотя все контакты находились в правильном положении. Пользователь отключил ПК и повторно подключил разъём питания, после чего предупреждение исчезло, но проблем добавилось — видеокарта перешла в режим PCIe 3.0, а разрешение и частота обновления дисплея снизились.

Пользователь приступил к повторному подключению кабеля питания, в процессе обнаружив, что разъём со стороны блока питания оплавлен, тогда как со стороны видеокарты, судя по всему, всё было в порядке.

Владелец GeForce RTX 5080 отметил, что использует блок питания Asus ROG Loki и видел несколько похожих сообщений от других его обладателей. В настоящее время неизвестно, заключается ли проблема в блоке питания или в самой видеокарте, но в ближайшие дни или недели стоит ожидать новых подробностей, так как историей заинтересовался Стив Берк из Gamers Nexus, который готов приобрести проблемный видеоадаптер, блок питания и кабель у пострадавшего пользователя.

Чуть ранее о проблеме с оплавлением кабеля питания от Moddiy с обеих сторон сообщал владелец GeForce RTX 5090, а Der8auer повторил его опыт, использовав собственные компоненты, в результате чего обнаружил, что температура разъёмов достигала 150 °C со стороны блока питания и 90 °C со стороны видеокарты, что объяснялось неравномерным распределением мощности.