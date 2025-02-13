Новинка может не получить долгожданного улучшения.

Несколько дней назад стало известно, что Samsung может оснастить свои новые модели смартфонов серии Galaxy S26 кремний-углеродными аккумуляторными батареями, повысив их ёмкость до 7000 мА·ч, но в свежей утечке от информатора PandaFlashPro утверждается, что характеристики аккумуляторов будут более скромными, пишет издание GSMArena.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Источник фото: GSMArena

Как сообщает информатор, полагаясь на данные от пяти источников, флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra не получит батарею большой ёмкости — ни 7000, ни даже 6000 мА·ч. Утверждается, что в настоящее время производитель тестирует опытные образцы своего топового смартфона следующего поколения с аккумуляторами, максимальная и фактическая ёмкость которых составляет 5550 и 5396 мА·ч соответственно. Интересно, что информатор даже готов удалить свой аккаунт, если данные не подтвердятся.

К сожалению, будут ли для смартфонов линейки Galaxy S26 применяться кремний-углеродные аккумуляторные батареи, или Samsung ограничится литий-ионными, которые поставляются с моделями Galaxy S25, не сообщается.