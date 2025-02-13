В продажу смартфон поступает 20 февраля.

Компания Samsung выпускает свой новый бюджетный смартфон Galaxy F06 5G, который получил чуть изменённый дизайн и более современный чипсет по сравнению с моделью предшествующего поколения, Galaxy F05, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Samsung Galaxy F06 5G оснащается 6.7-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, чипсетом Mediatek Dimensity 6300, до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

На задней панели устройства располагается чуть выступающий модуль камеры с изменённым дизайном, который вмещает в себя 50-Мп основной сенсор, дополненный 2-Мп датчиком глубины — как видно, изменения носит лишь косметический характер, тогда как характеристики унаследованы от Galaxy F05. Также новинка сохранила селфи-камеру с датчиком на 8 Мп.

Питает смартфон аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, что аналогично возможностям предшественника.

Новинка поставляет с предустановленной One UI 6 на базе ОС Android 14 в следующих цветовых оформлениях — голубом (Bahama Blue) и фиолетовом (Lit Violet). Производитель обещает выпускать обновления ОС и апдейты безопасности для модели в течение последующих четырёх лет.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy F06 5G в индийской рознице составит 9499 рупий (109 долларов США) за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, а конфигурация 6ГБ+128 ГБ будет предлагаться за 10999 рупий (126 долларов США). В продажу новинка поступит 20 февраля.