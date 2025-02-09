Судя по всему, Samsung удалось справиться с производственными проблемами.

Анонс новой линейки смартфонов Galaxy S25 состоялся несколько недель назад и ознаменовал отказ Samsung от собственных чипов Exynos в пользу SoC от Qualcomm. К счастью, это временное явление, о чём свидетельствует материал издания TheBell, пишет сайт Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Слухи о производственных проблемах при выпуске чипов Exynos 2500 появились в сети Интернет ещё несколько месяцев назад, а запуск серии Galaxy S25 подтвердил опасения, но дела с чипсетом следующего поколения, Exynos 2600, как сообщается, у Samsung идут более удачно, поэтому в следующим году смартфоны серии Galaxy S26 будут оснащены именно им. Конечно, не исключено, что в ряде стран также будет присутствовать версия с SoC от Qualcomm, учитывая стандартную стратегию компании.

Отмечается, что процент брака при выпуске чипов Exynos 2500 был достаточно высок (около 80%), что и вызвало проблемы у Samsung, но ситуация с более совершенным 2-нм техпроцессом значительно лучше, так как показатель выхода годной продукции составил 30%, что является весьма неплохим результатом с учётом тестового этапа. Конечно, для запуска Exynos 2600 производителю необходимо будет добиться показателя в 60%, но, как утверждается, Samsung настроена решительно и прилагает все усилия, чтобы достичь успеха.

В более ранних утечках сообщалось, что проблемы с производством Exynos 2500 также удалось решить, поэтому данный чипсет дебютирует в одном из предстоящих складных смартфонов Samsung, а именно в Galaxy Z Flip7.