Глобальный запуск смарт-часов ожидается в ближайшее время.

Умные часы Xiaomi Watch S4 были представлены в Китае ещё осенью прошлого года, но в скором времени ожидается их глобальный дебют, о чём свидетельствует появление свежих данных, раскрывающих стоимость и характеристики устройства, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что версия смарт-часов Xiaomi Watch S4, предназначенная для мирового рынка, по своим ключевым характеристикам не отличается от китайского варианта, то есть устройство получит 1.43-дюймовую сенсорную AMOLED-панель с разрешением 466x466 точек и пиковой яркостью 2200 нит и аккумуляторную батарею ёмкостью 486 мА·ч.

В настоящее время нет данных относительно программного обеспечения, которое получит глобальная версия Xiaomi Watch S4, но предполагается, что это будет не Wear OS, что косвенно подтверждается заявленным 15-дневным сроком службы батареи устройства без необходимости подзарядки, чего Wear OS обеспечить не может.

Кроме того, новинка должна получить регулируемый фторкаучуковый ремешок (от 140 до 210 мм), датчики движения и освещённости, пульсометр, компас, акселерометр, барометрический высотомер, динамик, микрофон, поддержку ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo, совместимость с ОС от Android 8 и iOS 12, а также возможность совершения звонков через Bluetooth-соединение со смартфоном.

Утверждается, что стоимость смарт-часов Xiaomi Watch S4 в Европе составит 159 евро.