Новинка имеет привычное расположение элементов управления и дисплей с вырезом.

Компания Apple готовится к запуску своего нового доступного смартфона iPhone SE, который, судя по всему, будет называться iPhone SE 4-го поколения или iPhone SE (2025), хотя зачастую Apple отдаёт предпочтение лаконичному iPhone SE без каких-либо расшифровок. Как сообщает издание GSMArena, производитель чехлов Spigen разместил на своём сайте несколько рендеров, позволяющих рассмотреть новинку.

На опубликованных изображениях iPhone SE 4-го поколения представлен со стандартным расположением элементов управления, хотя ползунок оповещений, судя по всему, заменён обычной кнопкой. Также новинка получила дисплей с вырезом и одинарную камеру на задней панели.

Согласно ряду утечек, новая модель от Apple будет оснащаться чипсетом A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволит поддерживать технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence, 48-Мп камерой на задней панели, портом USB Type-C, модемом, разработанным непосредственно Apple, и Face ID.

Источник фото: GSMArena

Ожидается, что запуск iPhone SE 4-го поколения состоится в ближайшие дни, а его стоимость составит 499 долларов США.