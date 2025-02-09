Новинка неожиданно получила флагманский чипсет.

В текущем году Motorola должна была представить преемника для Razr 50 Ultra (Razr+ 2025 в Северной Америке), но, судя по всему, компания решила изменить брендинг, о чём свидетельствует название новинки в бенчмарке Geekbench, пишет издание GSMArena.

В базе данных Geekbench новинка указывается под именем Motorola Razr Ultra 2025, что явно отличается от привычного названия. Также интересной деталью стало то, что устройство снабжено флагманским чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оснащённым двумя ядрами с тактовой частотой 4.32 ГГц и шестью ядрами, достигающими частоты 3.53 ГГц, а также графическим процессором Adreno 830, тогда как предшественник имел чип Snapdragon 8s Gen 3, который был на ступень ниже топового чипсета прошлого поколения Snapdragon 8 Gen 3.

К сожалению, производительность Snapdragon 8 Elite в составе Motorola Razr Ultra 2025 в представленном тесте была заметно ниже по сравнению с другими моделями смартфонов — в одноядерном тесте результат устройства составил 2782 балла, а в многоядерном достиг 8457 баллов, тогда как стандартным показателем является около 3200 и 10 000 очков соответственно.

Источник фото: GSMArena

Помимо топового чипсета, тестируемый экземпляр также оснащался 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15.

Ожидается, что смартфон Motorola Razr Ultra 2025 дебютирует раньше своего предшественника, а именно в марте или апреле текущего года.