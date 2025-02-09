Новинка показала неплохие результаты в многоядерном тесте.

Компания Intel представила своё новое поколение мобильных процессоров Arrow Lake-HX на CES 2025, но не была многословна относительно производительности новинок. К счастью, тесты от сторонних обозревателей дают общее представление о быстродействии новых моделей — в частности, одна из новинок, Core Ultra 9 275HX, была протестирована в бенчмарке Cinebench R23, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

В одноядерном тесте Cinebench R23 мобильный процессор Intel Core Ultra 9 275HX набрал 2161 балл, отстав от модели предшествующего поколения, Intel Core i9-14900HX, на 1%, а в многоядерном получил 35 481 балл, обойдя предшественника на 18%.

Источник фото: NotebookCheck/ 94G8LA/X

Отмечается, что в играх производительность новинки вряд ли будет заметно выше по сравнению с представителями Raptor Lake, как это уже произошло с настольными моделями, хотя Intel старается повысить их быстродействие обновлениями BIOS.

Интересно, что сразу несколько производителей сообщили о предстоящем запуске ноутбуков с процессором Core Ultra 9 275HX, хотя у Intel есть модель Core Ultra 9 285HX с чуть более высокими характеристиками — обе новинки имеют по 24 ядра, но старшая модель способна достигать частоты 5.5 ГГц, тогда как младшая довольствуется показателем 5.4 ГГц.