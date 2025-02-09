Новинка будет тоньше, чем iPhone 17 Air.

В ходе мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung не только представила свои новые модели Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra, но и показала ультратонкий смартфон Galaxy S25 Edge, который в утечках упоминался под названием Galaxy S25 Slim. Производитель не раскрыл данных о характеристиках новинки, хотя они продолжают появляться благодаря неофициальным источникам, пишет издание Neowin.

Источник фото: GSMArena

По данным информатора OnLeaks, смартфон Galaxy S25 Edge был перепроектирован, чтобы быть тоньше на фоне iPhone 17 Air — если модель от Apple, как предполагается, будет иметь толщину 6.25 мм, то для новинки от Samsung данный параметр составит всего 5.84 мм. Для этого производителю пришлось идти на уступки, в частности заменить тройную камеру на двойную.

Ещё один информатор, PandaFlashPro, сообщает, что Samsung Galaxy S25 Edge получит 12 ГБ оперативной памяти, накопитель UFS 4.0 и экран, имеющий рамку толщиной всего 1.32 мм и защищённый стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, с частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Также заявлена поддержка ProScaler и наличие сканера отпечатков пальцев, встроенного в дисплей.

На задней панели устройства, как утверждается, расположится 200-Мп основная камера, а на фронтальной стороне разместится 12-Мп камера для селфи и видеозвонков. Ранее сообщалось, что новинка обзаведётся 50-Мп сверхширокоугольным модулем.

Кроме того, новинке приписывается наличие алюминиевой рамки, испарительной камеры с толщиной, меньшей по сравнению с Galaxy S25, быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, порта USB Type-C 3.2, а также поддержка Wi-Fi 7, 5G и Bluetooth 5.4.

В более ранних утечках говорилось, что смартфон будет оснащаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite и аккумуляторной батареей ёмкостью около 3900 мА·ч, а его ценник составит менее 1299 долларов США.