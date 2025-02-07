Стоимость новинки в Европе составляет 1100 евро, а первые покупатели получат скидку.

Компания Asus представила свой новый смартфон Zenfone 12 Ultra, который получил ряд преимуществ по сравнению с предшественником и вышел на несколько месяцев раньше, пишет издание GSMArena.

Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra оснащается 6.78-дюймовой панелью OLED LTPO производства Samsung, прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, с частотой обновления от 1 до 120 Гц и возможностью увеличения до 144 Гц в игровом режиме, а также пиковой яркостью 2500 нит.

Благодаря наличию флагманского чипсета нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, новинка обладает высокой производительностью CPU и GPU, а также NPU, что особенно важно, учитывая поддержку целого ряда функций с использованием технологий искусственного интеллекта. Кроме того, смартфон снабжается оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.0 ёмкостью до 512 ГБ.

На задней панели новинки размещается 50-Мп основная камера с датчиком Sony LYT-700 и шестиосевым гибридным стабилизатором подвеса четвёртой версии с возможностью корректировки ±5° движения, что на 66% лучше по сравнению с моделью предшествующего поколения, дополненная 13-Мп сверхширокоугольным модулем с углом обзора 120° и 32-Мп телеобъективом с оптической стабилизацией изображения, 3-кратным оптическим и 10-30-кратным зумом HyperClarity, а на фронтальной стороне расположена 32-Мп селфи-камера с 90-градусным объективом.

Источник фото: GSMArena

Питает новинку аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной (Qi 1.3) зарядки мощностью 65 и 15 Вт соответственно. Как заявляет производитель, при помощи проводной зарядки восполнить заряд батареи от 0 до 100% можно всего за 39 минут, после чего смартфон способен проработать в течение до 26 часов.

Кроме того, модель обладает 3.5-мм аудиоразъёмом, стереодинамиками, алюминиевой средней рамкой, пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68, и лотком для двух nano-SIM. Также имеется поддержка eSIM и технологии Dirac Virtuo for Headphones, работающей как с проводными, так и беспроводными наушниками. Новинка доступна в чёрном (Ebony Black), белом (Sakura White) и зелёном (Sage Green) цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Asus Zenfone 12 Ultra в Европе составляет 1100 евро, но покупатели, которые приобретут новинку в период с 6 по 28 февраля, получат её по цене 1000 евро. К сожалению, о какой версии идёт речь, не указывается.