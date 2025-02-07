Дебют новинки ожидается летом текущего года.

Компания Samsung работает сразу над несколькими новыми моделями своих складных смартфонов, которые должны дебютировать в текущем году, в том числе Galaxy Z Fold7, а информатор PandaFlashPro продолжает публиковать данные, раскрывающие характеристики новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Samsung

Если ранее ходили слухи о том, что складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7, подобно Oppo Find N5 и его глобального варианта, OnePlus Open 2, будет оснащён версией чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite с модельным номером SM8750-3-AB, имеющей всего семь ядер, то информатор утверждает, что это не так — по его данным, новинка производства Samsung получит чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, который установлен в моделях серии Galaxy S25 и имеет восемь процессорных ядер.

Кроме того, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с модельным номером SM8750-AC поставляется с разогнанными ядрами CPU и GPU, что в теории должно принести преимущество над стандартными моделями, хотя на практике это не всегда так.

Ранее сообщалось, что Galaxy Z Fold7 получит испарительную камеру большего по сравнению с предшественником размера, что, судя по всему, и позволит эффективно отводить излишки тепла от чипсета. Также новинке приписывается наличие 12 ГБ оперативной памяти, накопителя объёмом до 1 ТБ, поддержки стилуса и предустановленной One UI 7.1.

Дебют складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold7 ожидается летом текущего года.